FULL LIST: Gatton Magistrates Court appearances for today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Martin Charles Moore

Warren William King

Lee Charles Miller

Melissa Evelyn Newton

Michael Darren Miller

Daniel Robert Smallwood

Andrew Rex Stewart

Erin Danielle Parker

Shannon Rebecca Renata

Sarah Jennifer Thorpe

Daryl Kevin Comerford

Katrina Lea Burnett

Giovanni Russo

Tyesen Matthew Barker

Jamie Alexander Heike

Ali Maan Hodan

Steel William Peter Polgreen

Casey Kathryn Thomas

Noel Ardern

Andrew David Doughty

Melisa Leanne Francis

Jayden Lee Gordon Butler

Timothy Aart Konings

Caleb Edwards

Bradley Robert Scott

Penelope Jane Bonnett

James Theodore Ryan

Gregory John Beuis

Jason Leslie Fedrick

Jamie Michael Cave

Dylan Valentine Maksim

Zachary John Mears

Khonoom Brian Devenish-Hand

Jonathan Sherbrooke Willis

Felicity Maree Moore

Brett Freeman Bell

Clint Jeffrey Hewitt

Yolanda Jane Winter

Christopher James Konings

Noel Robert Lee Williams

Alexander James Lewis

Beau Bradley White

Aaron John Haigh

Mark Alexander Aaron Blasdall

Brandon Ross Krezic

Jessamine Chisatina Palmer

April Lee Kermond

John Robert Steven Nicholas

Philip John Macleod

Chad Warren King

Alex James Hearne

Riley Leonard Molloy

Thomas Richard Pourau

Andrew Maurice Ferris

Kily Sharee Clinghan

Andrew Lloyd Nicholls

Jessica Catherine Minns

Holly Edwards

Scott Lawrence Whitfield

Carl Robert Chance

Karen Anne Fitzpatrick

Darren Troy Mcvey

Claudia Adriana Marisa Fiori

William David Fisher

Dylan Scott Rose

Amin Jonbazi

Andrew Robert Webb

Rodney Michael Gratton

Jake Alan Bumpstead

Mark Peter Mathias

Dominic William Winning

Originally published as Everybody appearing at Gatton Magistrates Court, Monday, January 18