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Everybody appearing at Gatton Magistrates Court, Monday, December 7
Everybody appearing at Gatton Magistrates Court, Monday, December 7
Crime

Everybody appearing at Gatton Magistrates Court today

by Staff writers
7th Dec 2020 7:00 AM
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Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Beau Bradley White

Robert James Hicks

Jacob Matthew Charter

Khaleed Hossin

Mikayla Lee Dunworth

Katie Letitia Clarke

Cherise Jean Ellis

Timothy Aart Konings

Holly Edwards

Emma Jane Holmes

Sanjay Kumar Patel

Michelle Louise Stewart

Jamie Michael Cave

Brett Freeman Bell

Natasha Leigh Robertson

Giovanni Russo

Yolanda Jane Winter

Katrina Lea Burnett

Hailee Sharna Ann Ritson

Jayden Daniel Charles Charter

Darren David Hicks

Luke Wayne Acworth

Tyson Tyrone Farrier

Amber Louise Schroen

Aaron James Walker

Tracey Lee Kirk

Megan Jane Cosh

Matthew Anthony Hamilton

Kynan Mark Nawratzki

Kristie Lee Payne

Glenn William Turner

Lukas Ives

Mark Peter Mathias

Kily Sharee Clinghan

Robert Oscar Green

Nikita Jane Weatherall

Tony Dilu Mondo

Mohammad Zakir

Zane Liam Jai Kunde

Ali Maan Hodan

Joeli Naqase

Yuri Dubrovsky

Jack Allan Bannerman

Sharnii Rendall

Aneesha Paige Gillespie

Alexander James Lewis

Ben Charter

Jayden Lee Gordon Butler

Allane Rivaye Una Sullivan

Daniel Stewart

Clint Douglas Charles

Sheryl Lee Ellis

Mohammad Rafak

Madeline Harmony Cain

Richard John Hutchison

William Brett Green

Michael David Phillimore

William Frederick Ross Monck

Isaac Reuben Green

Jason Garth Diete

Shannon Rebecca Renata

Shane Ian Prescott

Lyle Wayne Ebert

Lochlann Doyle Semerdjian

Lisa Marie Hicks

Nikita Anne Schulze

Rhys Kelly Rueben Burchell

Originally published as Everybody appearing at Gatton Magistrates Court, Monday, December 7

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