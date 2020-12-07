Everybody appearing at Gatton Magistrates Court today
Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:
Beau Bradley White
Robert James Hicks
Jacob Matthew Charter
Khaleed Hossin
Mikayla Lee Dunworth
Katie Letitia Clarke
Cherise Jean Ellis
Timothy Aart Konings
Holly Edwards
Emma Jane Holmes
Sanjay Kumar Patel
Michelle Louise Stewart
Jamie Michael Cave
Brett Freeman Bell
Natasha Leigh Robertson
Giovanni Russo
Yolanda Jane Winter
Katrina Lea Burnett
Hailee Sharna Ann Ritson
Jayden Daniel Charles Charter
Darren David Hicks
Luke Wayne Acworth
Tyson Tyrone Farrier
Amber Louise Schroen
Aaron James Walker
Tracey Lee Kirk
Megan Jane Cosh
Matthew Anthony Hamilton
Kynan Mark Nawratzki
Kristie Lee Payne
Glenn William Turner
Lukas Ives
Mark Peter Mathias
Kily Sharee Clinghan
Robert Oscar Green
Nikita Jane Weatherall
Tony Dilu Mondo
Mohammad Zakir
Zane Liam Jai Kunde
Ali Maan Hodan
Joeli Naqase
Yuri Dubrovsky
Jack Allan Bannerman
Sharnii Rendall
Aneesha Paige Gillespie
Alexander James Lewis
Ben Charter
Jayden Lee Gordon Butler
Allane Rivaye Una Sullivan
Daniel Stewart
Clint Douglas Charles
Sheryl Lee Ellis
Mohammad Rafak
Madeline Harmony Cain
Richard John Hutchison
William Brett Green
Michael David Phillimore
William Frederick Ross Monck
Isaac Reuben Green
Jason Garth Diete
Shannon Rebecca Renata
Shane Ian Prescott
Lyle Wayne Ebert
Lochlann Doyle Semerdjian
Lisa Marie Hicks
Nikita Anne Schulze
Rhys Kelly Rueben Burchell
Originally published as Everybody appearing at Gatton Magistrates Court, Monday, December 7