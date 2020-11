Everybody appearing at Gatton Magistrates Court today

Everybody appearing at Gatton Magistrates Court, Monday, November 23

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Matthew Hugh Mckay

Ben Kevin Morrison

Amitkumar Bhikhabhai Patel

Joshua William Irving

Jason Garth Diete

Peter Mark Mcfarland

Lance Bradley Pearson

Tyesen Matthew Barker

Luke Thomas Penrose

Donald Joseph Dever

Darren David Hicks

Katrina Lea Burnett

Bryce Allen-John O'Sullivan

Kerry Anne Timms

Kyle Robert Walker

Felicity Maree Moore

Kristie Lee Payne

Andrew Scott Cameron

Allan John Mcdonald

Megan Jane Cosh

Jonathan Mark Hicks

Ali Maan Hodan

Helen Margaret King

Aaron David Newton

Debra Randell

Jayden Luke Fitzgerald

Clint Travis Wade Kyle Kunde

Selena Monica Sherrington

Calvin Mcclure

Hayden David Johnson

Elizabeth Maree Gehrke

Glenn William Turner

Christopher Leslie Johnston

Lawrence Charles Kean

Darren Troy Mcvey

Elliot Ryan Pacey

Luke Wayne Acworth

Brayden Noel Woolacott

Jacqueline Rebecca Peacock

Robert James Hicks

Trent Stephen Garner

Carl Robert Chance

Stacey Lee Williams

Wayne James Jones

Joseph Paul Boody

Peter James Kermond

Michael James Smith

Richard John Hutchison

Dylan Tre Muller

Emma Jane Holmes

Matthew David Daly

David Henry O'Sullivan

Shannon Rebecca Renata

Christopher Paul Tindal

Hailee Sharna Ann Ritson

Tyson Tyrone Farrier

Jack Ian Garton

Ayman Idris Khamis

