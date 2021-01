Caboolture Magistrates Court appearances for today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Tyleia Tyquita Montgomery-Garcia

Minani Bahati

Bud-Dee Glazbrook

Shannon Nathan Sparks-Lardner

Peter John Van Lissum

Brooke Astra Davie

Craig Alan Bates

Klay Danniel Pavlicevich

Megan Beth Clayson

Daniel Matthew Thompson

Robert Aaron Clark

Troy Scott Perkins

Dylan Shane Underdown

Jasmine Sky Ridgeway

Marcus Lee Braithwaite

Brett Leslie Michael Fennell

Genevieve Ida-Rose Muckan

Jody Ann Ross Southall

Jackson Vincent Costa

Matthew David Barber

Brian Raymond Murphy

Jaime Diane Turnham

James Robert Stewart Woods

Jamie-Lee Farrell

Kerry Jane Richardson

Luca Johannes Hop

Breanna Jade Laffey

Nathan Borg

Jason Paul Richardson

Christina Lillian Engler

Danielle Leigh Cook

Kyle Antony Eichmann

Shane Michael Holzapfel

Emma Mary Stoker

Daniel Mark Wallison

Dylan Jay Williams-Ford

Melissa Sharon Furminger

Casey Desmond George Lander

Max Michael Wilcox

Paul Anthony Cane

Liam Mitchell Borgartz

Ludovic Claude Arnaud Polizzi

Sean Earl Neville Geitz

Shania Ebony Holstein

Dean Edward Williams

Jeffery James Eather Tsiliris

Jessica Ellin Armstrong

Jesse James Whelan

Ryan Martin Schuetz

Anthony John Price

Originally published as Everybody appearing at Caboolture Magistrates Court, Monday, February 1