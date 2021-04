FULL LIST: Brisbane (George Street) Magistrates Court appearances today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Jaye Stephen Kornet

Agim Ajazi

Andrew Patterson

Benjamin James Peerless

Caitlyn Nola Pedersen

Ioannis Giorgatzis

Jason George Hardy

Aaron Craig Kitzelmann

Julie Marie Van Eps

Riverside Industrial Sands Pty Ltd

Huckleberry Australia Pty Ltd

Pamela Mary Richardson

Kacey Leanne Burns

Andrew Fefelov

Daniel James Prasser

Mohd Zulkhaili Bin Alias

John Edward Krause

Shakita May Hughes

Charles Spencer Jubau

Gerrard Leslie Klein

Jackson Rickard Dove

Jonny Henry Tempelhagen

Tammi Lecia Clarke

Alexander William Thornton

Hiroyuki Hidaka

Lisa Nicole Hemming

Wilton Resort Management Pty Ltd

Jaxon Saunders

Christopher Michael Orreal

Andrew Nicola Reec Ater

Lee Matthew Wilson

Amy Tilley

Bradley James Martin

David Allan Hedley Smith

Enco Precast Pty Ltd

Mark Li Feng

Jason Mark Mutimer

Boris Yesid Funes Rincon

Kelly Carol Russell

Ian Patrick Docherty

Tallan Dale Power

Peter Assel

Andrew Keoghan

Breahna Siahn Remynse

Ryan Clark

Ryan Lloyd Grossberg

Luke Daniel Ross

Ruggar Starr Francis

Anthony Allan Oborne

Brian Theodore

Jitendra Singh

Rebel Gun Works Pty. Ltd.

Stephen Allan Collins

Michelle Zelma Roy

Tatiana Neumuller

Anish Sanjay Kumar

Hader Al Majiblay

Ryan Joshua Reid

Jacinta Carmaline Maine-Conquest

Rachelle Anne Pilon

David Harper

James Terrence Mcconnell

Lochlan Cooper Graham

Graham Flenady

Kevin Barry Brown

Julie-Anne Remmert

Jaiden Stephen Keeys Scicluna

Dylan James Wyeth

Jared Shane West

David Lee Haddington

Bianca Marie Clarke

Nicole Rennae Rustin

Arjun Ashwath

Marcel Ignace Bruynzeels

Tamara Lee Fitzhenry

Leslie James Howie

Zivko Stojakovic

Arani Maui Tapsell

Emma Horton

Stephen John Dawson

Chelsea Wilson

Delta Contractors (Aust) Pty Ltd

Brisbane Builders Pty Ltd

Patrick George Launay

Linh Thi Tran

Meisam Amini

Denita Thompson

Aaron Luke Lehane

Damian Jon Lewis

Joel Alexander Thompson

Liana Mary-Anne Lewis

Damian O'Shea

David John Williams

Caleb Clarke

Workcover Queensland

Sharon Lee Riley

Ky James Swift-Dignam

Daniel Hennessy

Deborah Beakey

Raelene Michelle Coleman

Tommy Lichaa

Christine Northfield

Bill Diakogeorgiou

Damien James O'Shea

Michael Paul Greenway

Nathan Hayden Jones

Nicholas Robert Mclennan

Leanne Crowder

Leontine Camillus

Lawrence Gregory James Tilbrook

Kara-Lee Jackson

Ned Sebastian Miller

Shaun Figueiredo

Steven Brian James

Jonathan Francis Mathews

Bianca Elana Thompson

Junior Jordan

Hajra Akber

Kylie Ann Kemp

Australian Post-Tensioning Pty Ltd

John Joseph Angwin

Michael James Sutton

Pacific Asia Express Pty Ltd

Arlene Anne Edmondstone

Shedtech Investments Pty Ltd

Ruth Deborah Brooks

Aaron Daniel Hennig

Craig Maxwell Florence

Jacinta Denise Hoare

Maphew Lucre

Originally published as Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Friday, April 16