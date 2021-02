FULL LIST: Brisbane (George Street) Magistrates Court appearances today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Sade Mohamed

Nath Seng

William Douglas Robb

Jagmeet Singh Sohal

Timothy Russell Barnett

David John Stapleton

Kieran John Mowen

Dominic Jay Guy

Jason Brent Russell

Johannas Robert Foad

Bradley Dwayne Dunn

Gaynor Vicki Tozer

David Bruce Domingo

Ian James Wright

Phillip John Downs

Taryn Lea Berg

Donald Michael Reich

Dannielle Veronica Ungerer

Amanda Jane Covill Wardlaw

Thomas John Churchyard

Natchamon Srisunanrat

Daniel James Egan

Joshua Lindsay Elkerton-Sandy

Laura Fay Foley

Roami Dakota Williams

Yang Li

Jason Christopher Eastaughffe

Benito Angel Lozano

Daniel James Nelson

Udom Tangkaepin

Brian James Burr

Christopher Michael Sjoert Reussien

Lisa Brenda Heysen

Za'Id Abdus Samad

Karen Jayne Denise King

Daniel Peter Seccombe

Jason Troy Trouchet

Jarrad Andrew Pounder

Marc Henry

Amanda Jane Doughty

Thomas Alexander Ratahi Mamaku

Jay Thomas Stonehouse

Aidan Christopher Tone

Brooke Patterson

Reegan Max Turton

Tyrone Kawaiti Sampson

Emile Saunders Schmidt

Nathan Troy Mayne

Mary Karren Wells

Dennis Alan Wilkes

John William Chaplin

Ernad Avdic

Damon James Ratana

Rowan Kelsey Hutchison

Haregewine Teklemariam

Richard John Marlborough

Trent Lee Turnbull

Melissa Joanne Callaghan

Raylene Beryl Phillips

Nicholas Michale Tsironis

Guillaume Alexandre Dos Santos

Amy Leigh Ferguson

Paul Michael David

Mukesh Kumar

Aben Diwo

Adrian Melville Raedel

Paul Anthony Caltabiano

Paul Thomson

Kyhannie Haere Hirini

Abdirahman Aden Warsame

William John Harding

Kawani Joseph Kris

Graham John Perks

Luke Mathew Mcmahon

Jeanette Renton

Hussein Altfaili

Bryen-Jon Foster

Tristan Anthony Robert Lawton

Frank Terrence Keating

Matthew Robert Soe

Eric-John Cecil Harrigan Fisher

Liam Lawrence Sheppard

Anthony John R Cameron-Daisley

Jeremy Michael Clark

Tianah Portelli

Adam John Wells

Gordon James Kelly

Jade Erin Langerak

Travis Charles Burch

Dean Edward Burley

Leonardo Caruso

Shawn James Kubik

Richard Harris

Lachlan John King

Milan Maric

Kelly Lee-Ann Trewin

Andrew Crettenden

Joshua Brent Jays

Minh Van Nguyen

Darryl Stephen Allen Olsen

Michael Brian Pattison

Zachary William Ainge

Rikky Matthew Capes

Tyler Mark Stuart

Gary William John Whitlock

Malcolm Atcha

Graeme Robin Knight

Chantel Nicole Clevens

Cheryl Anne Gaskin

Troy Alwyn Weedman

Glenn Wyllie

Theresa Anne Hearn

Ryan Elliot

Freya Rhys Brown

Said Mohamud Abdi

Jonah Andrew Wallace Betts

Elliot Charles Davies

Nathan Philip Dignam

Liam James Macginley

Patrick Michael Murphy

Colin William Macvicar

Amar Seedam

Michael Kenneth Taylor

Michael Liebbrandt

Harun Mawlavizada

Jesse Dean Taurima

Kaleb Jeremiah Ell

Brett Robert Jenkins

Bailey John Knowles

Charles Nucifora

Helen Mary Anderson

Shaun Andrew Morrison

Jarrad Thomas Charles Webb

Davood Haghdan

Hanzhao Shao

Tyrone Andrew Luhan

Kenneth Whittles

Barry John Raymond Hair

Alex Pereira Lima

Peter Rogan

Jordan Anthony Tilling

Hung Viet Do

Theo Fewquandie

Jonathon Ian Anton Luyendyk

Nathan James Lambert

Darryn Robert Mickelo

Roberta Silva Porto

Diem Ngoc Le

Peter Gregory John Fielden

Jesse Jones

James Lee Elers

Jade Rose French

Nathan James Victor Gardiner

Grant Ian Ross

Sharnelle Jane Willis

Lawrence Eid

Paul Colin Astle

Ethan Saxon Brady

Diogo Cerqueira De Lima Costa

Abiel Berhane Hagos

Mark Anthony Allen

Adam James Ward

Tiffany Mary Ann Mitchell

Alexander Paul Lake

Amanda Sue Stapleton

Ahmad Majidi

Brendan Michael Turner

Jamie Renee Parker

Jason Peter Moor

Tosh Ordy Murphy

Simranjit Singh Jhajj

Tamara Kathleen Martin

Paul Timothy Stack

Joel Alexander Thompson

Dustin Drego

Anna Joy Patterson

Beaudean Sutton Henderson

Allister James Jackson-Knaggs

Clayton Kelly

Daniel Terrence Brooks

Matthew John Gills

Tauhidul Islam

Kanghao Yang

Sharnelle Conlon

Shanaya Skye Godfrey-Young

Hisem Mohamed Mahmoud Hagras

Michael Symms

Mark Allan Holloway

Christian Geoffrey Smalley

Sally Ann Cooper

Aidan Michael Wolff

Yu Liu

Ian Andrew Wood

Brandon Wayne Green

August George Louis Zanatta

Ines Diaz Lorca

Savva Christopher Hatzipapas

Tania Noeline Taiapa

Gordon David Andrews

Jj Lautasi Junior Ah-Sam

Frank Terrance Keating

William Walter Akseli Mclachlan

Kevin Robert Ferguson

Bryan Anthony Swift

Gary John Spencer Du Preez

Ryan Henry Kent

Mitchell Troy Plehan

Blair Peter Kenneth Stenner

Corey Trevor Wolfe

Ronald George Culliney

Miroslav Marjanovic

Niels William Andersen

Adrian Paul Smith

Harley James Roy Pink

Simon James Mctaggart

Blaade Gary Vosmaer

Mingshan Yang

Robert James Epstein

Ethan Bromley

Lachlan Rae Candy

Alan Robert Ralph

Zakery Edward Simpson

Corey Russell Chesterman

Mohamed Kenneh

Douglas Owen Traynor

Ceirwy Holden

Nicholas Paul Hanley

Melissa Jane Couchy

William Trent Ryan Cochrane

Timothy Paul Randel

Wayne Baker Smith

Adam Longmore Scott

Steven John Gritt

Harley Joe Barbaro

Vincent O'Dempsey

Mohammed Adnaan Sharif

David Laurence Whitmore

Jennifer Margaret Thomson

James Delaney

Poasa Soi Toomata

Grant Wellesley Mitchell

Mark Peter John Beeney

Michael James Bartschat

Ali Travis Goltz

Bruce John Jenkins

Kirsty Maria Lester

James Morton Mason

Danny James Walker

Jake Andrew Taylor

Taylor Jordan Smith

Michael Rouse

Frank Baarspul

Christine Northfield

Kane Rodney Graham

Originally published as Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Monday, March 1