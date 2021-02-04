FULL LIST: Brisbane (George St) Magistrates Court appearances today
Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:
Christopher Dean Riley
Zac Flenady
Joanne Michelle Joy Ford
Harjot Singh
Joshua William Beale
Michael Alexander Bell
Daniel Mark Idzikowski
Brandon Hastings
Robert Lance Collins
Connor John Banks
Emmanuel Akim James
Clifton John Kaumoana
Kenneth William Currie
Daniel William Johnson
Harold Hopkins
Brandon James Banfield
Abhishek Sharma
Mark Allan Hanham
Ella Jade Bray
Gary Michael Thompson
Kurt Stephen Anthony Stenz
Paul Dennis John Stanton
Rachael Jane Marriott
Bonnie Jade Kendall
Sarah Kate Mcdonald
Christopher James Mcleod
Dion Henry Rinaldi
Nicolas Norman Morris Williams
Aruei Ador Deng
Carlo Irwin Pernicano
Danny John Griffin
Kerry James George
Dino Vujanic
Courtney Louisa Ann Solomons
Joseph Andrew Kedzierski
Kayla Megan Sharkey
Deborah Leanne Turner
Jayden Lee Brian King
Jed Dickson
Luis Felipe Holguin Lopez
Toby William Nason
Cody Michael Mcmillan
Oscar Beh
Major Major
Adrian Joseph Somerville
Ivo Janusz Kornel
Lance Jamie Mcguire
Ned Leslie Odell
Deborah Jane Amey
Jakeb Paul Mortimer
Peter Noel Eves
Scott James Maidment
Kurt Terence Kratzmann
Samyal James Braughton
Nicholas Ian Vandenburg
Benjamin Caulton
Rakin Uddin Ahmed
Nicholas James Mccormick
Anthony Mario Di Vincenzo
James Sebastian Stout
Hesgeyal Elsier
Justin Keith Kirkman
Emily Jane Bramley
Jack Keneally Mitchell
Dylan James Hughes
Mitchell Troy Plehan
Originally published as Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Thursday, February 4