Brisbane Arrest Court Magistrates Court: Who is appearing

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Wayne Richard Bulman

Zhao Chenming

Nathan Richard Watts

Tania Zaphia Kazzi

Michael James Spring

Jason Vaughan Ackroyd

Nicholas Ghorbani-Palangi

David James Baumann

Chaney Leigh Swyny

Mohammed Ali El-Bahnssawi

Dale James Woolan

Marlina Sendon

Mary James Wani

Belinda Lee Newham

Jodie Alexis Bell

Jilan Leeding

John Glen Robert Sprogis

Brandon Eames

Corey Peter Curtis

Amanda Marie Chandler

John Glen Sprogis

Senthuran Selvaraja

John Derek Logan

Christopher Paul Snowdon

Paul William Appleton

Robert Leonard Ghee

Darryl Mark Gunton

Jane Keleni Lloyd

Adrian Grant Waho Cribb

Rebecca Sharee Riera

Bailey Ossie John Fuchs

Emily Rose Sorensen

Timothy Robert Jarvis

Maureen Pintac Atap

Akutaina-Hohepa Hona Hiku

Sam Joseph Lawrence

Jake Daniel Russell

Dennis Kusu

Brian Henry Guise

Brooke Francis Pringle

Daniel Edward Cox

Annabelle Zoe Smith

Dylan Thomas Coates

Jacoba Angel Fergestad

Dimetreus Milliotis

David John Eardley

Daniele Cecchetto

Joe Louis Vincent

Jovan Emilio Murray

Kristy Maree Brazier

Shakira Marie Gesa

Edward James Schreiber

Dylan Cody Driessens

Kyle John Stuart

Tracey Ann Gripske

Kelly Anne Depasquale

Jakob Benjamin Leon Gillan-Carroll

Graeme Thomas Pegg

Timothy Johan Berghuis

Khin Khin Nwe

Douglas Richard Mayne

Helen Anne Masters

Derwent Wayne Saunders

Tamatama Wiremu Waihi

Adam Micheal Cook

David Anthony Paton

Guyon Martin Leslie Gillespie

Maddison Helen Green

Karen Barron

Ines Akeniouine

Mitchell Brown

Nicholas Patrick Donlen

Daniel Charles Barker

Madonna Kym-Maree Rogaczewski

Jacob Raymond Anton Purcell

Mark Nolan

Jesse Craig Lingard

Tia Ruth Bullivant

Eric Leslie Deisel

Tiffany Rose Baker

Glenn Thomas Hadyn Adam

Jade Kylie Cowan

Declan Rhys Dunne

Stuart Peter Smith

Christopher Lee Stump

Joanne Elizabeth Moore

Adam-Lee Frederick Tindel

Miladin Vukolic

Stuart John Osborne

Peter James Taylor

Blake William Collingwood

Jasmine Carol Graham

Nathan James Williams

Julie Anne Mcnaughton

Livingstone Chambers-Blair

Kurt Taitimu Ungermann

Melissa Jane Bond

Teremoana O-Metua-Tamati Peau

Debra Lynne Coulter

Desmond Morris Fogarty

Justin Adam Cork

Nancy Zoe Fisher

Amie Lee Quinn

Satima Sam Tago

Tania Kathleen Stockwell

Jasmin Louise Blessington

Aiden Marie Buttel

Carl Vincent Carsburg

Achol Chol Monykuc

Tavita Kautoke Takai

Kristy Lee Sowerby

Isaiah Cooke

Stuart William Palmer

Ruth Sophia Stuurman

Sonya Kylie Nelson

Samuel Benjamin Lewis Satrick

Tarik Allan Kerim Kadir

Kylie Ann Kemp

Kathleen Irine Brown

Shakita May Hughes

Trevor Jeffrey Burns

Jay Tyler West

Stephanie Louise Lillian Kirk

Jan Ceazar Papas

Odin Kaka Hunt

Paul Timothy Stack

Eric Peter Anderson

Sean Neal Franklin

Damion Antonio Fiore

Neil Craig Chilcote

Ashlee Simone Heathcote

Peter James D'Arcy

Natalie Betts

Kieren Matthew Craig Baker

Errol Lee Davis

Stephen John Hughes

Tanika Warner

Ebenezer Fitsum Kiflemariam

Nahum Alberts

Matthew Martin John

Peter Lee Pritchard

John Robert Bragg

Elhham Galehdaripoor

Mitchell Ryan Vickers

Natalie Ann Stabback

Derick John Watts

Ross William George Bell

Christopher Colin Forshey

Robert Pepeso Lenord Zaro

Raylene Beryl Phillips

Trent William Pearsall

James Gervase Shanahan

Originally published as Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Monday, February 15