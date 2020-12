Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court today

Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Friday, December 4

Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Friday, December 4

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

David Cobban

Braedyn Jay Whyte

Steven Spencer

Mayot Ayuel Mayot

Kartik Chhibber

David Charles Rex Deacon

Jordan Anthony Hamilton Rodwell

Leroy Robert Hohepa Healy

Peter Willimae

Alec Cowen-Kennedy

Cory Jay Hollywood

Abdul Adan

Ernoni Henrique De Santana

Kyle Shayne Brookes

Craig Mckettrick

Simon Adrian Vidal

Drew Bradley Innes Dempster

Simon Geoffrey Cook

Wilson Gregory

Jason Wayne Punch

Phillip Francis Scott

Kristie Lee Willmot

Adam Paul Lumley Mcgough

Gareth James Casey

Matthew James Hale

Jack James Jankovic

Dale Andrew Goodman

Michael Joseph Mcgree

Eric Fisher

Kara Jade Pratt

Shaun Anthony Clarkson

Dereck Iria Chase

Luke Jay Kenworthy

Brooke Patterson

Nikki Renee Mclaren

Mohamed Abdi Musse

Adam Joel Cowan

Daniel Terrence Lee Deacon

Alireza Firoozbakht

Zane William White

Tyghe Adam Cameron

Kimberley Tina Deans

Zam William Douglas Henderson

Jacob Henning Pedersen

Melissa Leigh Savage

Simon Michael Hennigan

Robert John Marshall

Tyler Nathan Alan Schulz

David Joseph Simpson

Danny Lee Gregory

Reece Gregory Clark

Lynette Dianne Fox

Sean Kennedy

Shane Lindsay Kent

Darryn Gordon Meier

Luke Allen David Ashworth

Brent James Noble

Christopher Brian Healy

Aaron Michael Stevens

Matthew Jordan Thomas

Tahu Sean Keen

Britt Magda Hegge

Darren Edward Brault

Christos Nicholas Amarandos

Joel Michael Jake Patrick

Roberto Cariola

Letitia Maree Lacey

Keenan John Thomas

Originally published as Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Friday, December 4